雲縣府聯合稽查量販店 確保民眾購年貨安全

2019-01-24 13:57

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府為守護民眾年節購物的安全與安心，今天由縣長張麗善率領衛生、消防人員至斗六市一家大型量販店聯合稽查春節食品與消防安全設備，要讓民眾在年節時分能夠安心消費、放心購買年貨。

張麗善表示，今天到斗六家樂福進行聯合稽查；消防部分主要檢視賣場的逃生路線及出口是否暢通，消防設備是否能順利運作，保障民眾在購物時若遭突發災害能順利逃生。

年節食品部分，張麗善則呼籲民眾，購買年節食品時請把握「三不原則」，不買標示不清、不買色澤過於鮮豔、不買來源不明的食品，儘量選擇完整包裝的食品，並注意產品包裝品名、內容物、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及製造廠商等資訊。

雲林縣消防局主要檢查重點為各項消防安全設備是否符合規定、業者自衛消防編組初期應變能力、各處逃生通道、安全門、梯是否堵塞，防火區劃是否受破壞或拆除，及是否有違規使用等事項，希望提供縣民安全無虞的購物場所。

家樂福並現場操作火警警報及啟動消防水槍進行滅火演練，過程均符合規範。

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