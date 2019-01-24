避汐止大塞慘劇重演 新北演練交通敏感區事故處理

2019-01-24 13:40

〔記者陳心瑜／新北報導〕月初因汐止尖峰時段發生14起交通事故，交通大打結，新北市政府交通局為了提高類似案件處理效率，針對交通敏感地區提出緊急應變計畫，今天早上進行演習，模擬台一高架發生交通事故雙向車道封閉，於三重疏洪一路進行演練，由道安會報、交通局、警察局、消防局、環保局、民政局、養工處及各區公所等單位動員，強化緊急應變能力。

今天的演習模擬情境為台1高架泰山段往台北市方向發生公車漏油拋錨，因輪胎煞車鎖死，無法移動，占據車道致後方車輛無法通行，且因公車漏油漫延至對向車道，使對向小貨車失控打滑，駕駛受傷，導致沿線車流嚴重回堵。

道安會報執行秘書鍾鳴時說，今天的演練順利圓滿，但遇實際情況，新媒體如臉書訊息也需納入處理為作業流程一環，台1高架發生事故，1小時即影響3000多輛車，對周邊交通造成二度傷害，應思考在最短時間，透過新媒體將訊息傳遞給民眾，將納入計畫一環。

新北市道安會報提出，交通敏感地區指於新北境內各級道路（國道路段外），於平日尖峰時段（上午6-9時、16-19時）因交通事件致交通嚴重壅塞，範圍包括快速道路、進入國道交流道所銜接之地區道路、主要幹道（無其他替代道路）和往來雙北的橋梁等。

註：

新北市交通敏感道路範圍如下：

（一）快速道路：台64、台65、台1高架段、新北環快高架段

（二）進入國道交流道所銜接之地區道路。

（三）本市主要幹道（無其他替代道路）

1.汐止區：省道台5線（大同路，民權街口至新台五路口，含北山大橋快、慢車道）。

2.淡水區：省道台2線（民權路與中正東路，自強路口至淡金路口）

3.五股區：市道103線（成泰路，成蘆橋成泰路口至八里區龍米路）

4.新莊區：省道台1線（中正路，新北大道龍安路口至桃園市交界萬壽路）

5.八里區：市道103線（龍米路，五股區成泰路至頂寮五街口）

（四）橋梁（未註明方向者，均指往台北市方向）

1.福和橋

2.永福橋

3.中正橋

4.華中橋

5.光復橋

6.華翠橋

7.華江橋

8.忠孝橋

9.台北橋

10.重陽橋

11.重新橋（雙向）

12.秀朗橋（雙向）

13.大漢橋（雙向）

14.浮洲橋（雙向，自華東路口至篤行路口）

15.永安橋（往蘆洲方向）

16.關渡橋（雙向）

17.三鶯橋（雙向）

18.城林橋（雙向）

19.柑城橋（雙向）

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