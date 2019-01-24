PURE YOGA 25日結束營業 消保處籲儘速辦理退費

2019-01-24 13:41

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕英屬維京群島商台北普及瑜珈有限公司經營之PURE YOGA（以下簡稱普及瑜珈），將於明日（25日）結束營業，行政院消費者保護處提醒會員儘速辦理退費，以免後續由香港端負責處理後曠日廢時。

消保處表示，經了解普及瑜珈會員（包含月繳型會員及預繳型會員）約3000多人，結束營業後估計須退款給會員金額約新台幣6000萬元內，該預收款項已由華泰商業銀行辦理履約保證。該公司結束營業後相關退費程序，經台北市政府消保官協商結果，會員需於明日前至門市填寫退款申請單，經「普及瑜珈」確認後即可退款予消費者，退費期間為雙方確認退費金額無誤後30日。

若逾1月25日辦理退費者，會員仍可透過「普及瑜珈」官網詢問及退款，後續事宜則將由香港端負責處理。消保處表示，後續所需時間恐較長，特別提醒會員於1月25日前辦理退費。

行政院消保處表示，目前全國關於普及瑜珈消費爭議案件共17件，態樣包含結束營業前，會員已解除契約、終止契約的違約金爭議、普及瑜珈未回覆退費總額、計算方式及退款方式爭議等。消保處將持續與台北市政府法務局保持聯繫，關注後續發展情形；若有必要，將協助會員提起團體訴訟。

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