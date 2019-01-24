風櫃洞涼亭換新裝 迎接春節返鄉人潮

2019-01-24 13:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖知名的風櫃聽濤景點，因原有涼亭牆面斑駁、扶梯欄杆鏽蝕，因此澎湖國家風景區管理處自去年11月起雇工維修，現已完工開放，剛好趕上農曆年返鄉人潮；至於地方希望在旁另建一座涼亭，現仍在規劃階段。

風櫃為澎湖馬公市澎南區最尾端的里，居民多以漁業為主，昔日曾有一部電影「風櫃來的人」，讓風櫃聲名大噪，當地的信仰中心風櫃溫王殿，是澎湖元宵慶典廟宇重鎮，廟前潮間帶一片玄武岩，因潮汐作用形成一天然石穴，每逢東南風起加上漲潮時，潮水進入石穴發出隆隆聲音，為當地地名的由來。

因風櫃濤聲、水柱噴潮、海水抽吸聲等3大奇觀聞名的風櫃，為澎南重要的觀光景點，風櫃沿海盡是發達的柱狀節理玄武岩，由於海浪長年的沖擊，形成了狹長的海蝕溝及海蝕洞。每當巨浪激盪，衝向洞口，岩洞內一陣陣如雷濤聲，如風箱鼓風，如遇到風勢大、風向恰好、海水漲潮時，還可見到水柱噴潮的奇觀，風櫃聽濤即由此而來。

鄰近風櫃聽濤設立一座涼亭，由於年代久遠，牆面不堪鹽風及灰塵髒污附著，外表顯得髒髒的，同時樓梯手扶欄杆，出現鏽蝕毀壞現象，澎管處為了安全及美觀考量，因此去年發包維修，除加強安全措施外，並在外牆塗抹特殊防髒顏料，以煥然一新的面貌，迎接春節即將返鄉的大批人潮。

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