長知識！50年前高清無碼衛星照 蘭陽溪輪廓清晰可見

2019-01-24 13:39

〔記者張議晨／宜蘭報導〕50年前蘭陽溪長這樣！臉書粉絲專頁「Hogazai 風險地圖服務」貼出50年前蘭陽溪口衛星照片，取像品質清晰，揭露早期蘭陽溪沿岸的農村面貌，與前年縣府所拍的衛星圖，有很大變化；宜蘭縣史館館長廖英杰說，衛星圖記錄宜蘭變遷，很多景物都已消失「今非昔比」。

Hogazai 風險地圖服務指出，該照片紋路、詼諧色調以及清晰地物，一般人會猜是60年代航空照片；但他並非從飛機上所拍，而是由人造衛星所拍攝而成。

Hogazai 風險地圖服務表示，對熟悉衛星遙測的人，若詢問台灣第一張衛星影像來自哪顆衛星，多半會回答是美國的Landsat大地衛星；但大地衛星是1972年才開始服役，影像解析力則為80公尺左右，沒辦法拍攝出這張高清圖片。

Hogazai 風險地圖服務解釋，這張蘭陽溪口照片，是採用類比式相機的Corona衛星所拍攝，拍攝時間點在1969年2月11日，地面解析力達到2、3公尺；該顆衛星負責執行蘇聯及中共軍事設施偵蒐任務，也是1顆軍事衛星。

依照中研院數位典藏計畫資料，Corona衛星在1960至1972年間拍攝大量涵蓋全球的衛星影像，至今這些影像已經沒有軍事上的功能，成為研究全球環境變遷的重要資料。

中研院說，Corona衛星有24次拍攝任務範圍涵蓋到台灣地區，共計有738幅影像，其中又以KH-4A系列中1035-2號任務（1966年9月27日拍攝）及KH-4B系列中1106-2號任務（1969年2月11日拍攝）所拍攝之影像，品質最為良好。

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