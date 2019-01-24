租賃車搶客問題無解 全民計程車擬2/1赴行政院、北車圍城

2019-01-24 13:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全民計程車司機協會及聯誼會於去年5月23日，赴交通部陳抗Uber與小客車租賃業者假合作、真違規，經營計程車業務侵蝕市場，但交通部完全無作為，且不積極依法取締。台灣全民計程車司機協會秘書長沈新發表示，從上次抗議到現在，經歷好幾任交通部長，但每任部長都不願跟他們溝通，也不知道交通部現在的態度，對於違法經營計程車業務的租賃車，是不是要取締；因此，一定會於農曆春節前上街，規劃可能是2月1日，發起大規模繞行台北車站、行政院，讓交通部知道計程車的態度。

沈新發表示，從去年到現在的每任部長，他們都有透過很多管道，傳達想與部長見面的訊息，但最終都是不聞不問，完全沒有回應，也不清楚交通部現在的態度。但是很多計程車司機的生計都撐不下去，一定要上街讓交通部知道計程車業的態度，現在全民計程車會員有逾4000輛，根據以往全力動員的經驗，至少會有近3000輛參與。

全民計程車司機協會會長吳正坤表示，這次上街就是要在過年前，看看新任部長林佳龍的態度是怎麼樣，因為前幾天他才說要分業管理，兩方都要照顧，但以往每次交通部都只是說說來安撫計程車司機。租賃車與UBER合作經營計程車業務的車輛無總量管制，近來是逐月快速成長，一個月前已經逾8000輛。

吳正坤強調，他們都是在大台北地區這個已飽和的市場，違法跟計程車競爭，讓計程車的空車率越來越高；加上油價又要漲了，現在很多司機真的都撐不下去，且時間隔越久，租賃車數量越多，就越難解決，因此，正規劃要在春節前上街繞行，且是透過「路過」的方式，也不打算申請路權了。

據了解，全民計程車擬行駛中山南北路、忠孝西路，繞行台北車站、行政院等地，且會是長時間、大範圍繞行，沈新發表示，他帶隊抗議很多次，在交通部的位置繞行對他們來說不痛不癢，因此，一定要繞行行政院，交通部才會知道痛。

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