最萌身高差警犬 遊客直呼「那ㄟ架勾椎」！

2019-01-24 13:25

〔記者許國楨／台中報導〕因應花博維安，台中市警局警犬隊從活動開始即投入偵爆及緝毒工作，但考量為因應各種搜索情境，小型犬有其體型上優勢，警犬隊最近加入了一位夥伴JJ（傑克羅素母梗犬），JJ犬小志氣高，認真執勤的模樣，讓遊客直呼「那ㄟ架勾椎」！意外成為警察預防犯罪最佳代言人。

去年11月開幕的台中世界花卉博覽會在外埔區、后里區及豐原區舉辦，已吸引逾428萬人次前往，為了確保活動順利舉行，中市警犬隊從活動開始即投入安全維護工作，其中包括偵爆犬執行園區偵搜工作，防範恐怖攻擊事件發生；另有緝毒犬執行毒品偵查，防止不肖人士攜帶毒品等違禁物品入園。

而警犬隊犬種除常見的拉不拉多、狼犬等大型犬外，面對狹小低矮的環境及因應各種搜索情境，小型犬即有體型上優勢，為此警犬隊最近加入了一位夥伴JJ（傑克羅素母梗犬，1歲），這隻緝毒犬體型雖小，但充分利用其嗅覺天分，在園區內擔服巡邏勤務，防止不法份子在園區內從事非法活動。

至於警犬除了執行園區維安場檢工作，也會利用假日遊客人潮較多時與民眾互動，宣導當前警政工作重點，拉近警民關係，當JJ與其他警犬現身園區時，因體型與其他警犬相較特別迷你，往往成為最吸睛的一大亮點，加上看到JJ認真執勤的模樣，萌樣破表，讓遊客直呼「那ㄟ架勾椎」！

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