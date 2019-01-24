注意！國一平鎮系統南下匝道 年初一起封閉3天

2019-01-24 13:19

［記者許倬勛／桃園報導］因應春節連續假期返鄉及出遊潮，桃市平鎮警分局配合春節連續假期交通疏運措施，其中，國道一號與台66線交會的平鎮系統交流道，大年初1（2月5日）至初3（2月7日）全天將封閉南下匝道，籲請用路人注意。

平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，今年春節連續假期共9天，配合交通部國道高速公路局交通疏導管制措施，2月5日、6日及7日0到24時，連續3天72小時，全日封閉台66線快速道路，17K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道。

另外，過年期間國道1號中壢交流道南下匝道，將不實施高乘載管制；為疏解南下車流，警方建議用路人使用替代道路來規劃行程，大溪往觀音方向可由台66線快速道路接台61線西濱快速道路南下，往大溪方向可由台66線轉台3線南下，避免塞在車陣中。

另今年春節連續假期收假前，國道1號平鎮系統交流道，將不封閉匝道，但仍請各駕駛人返鄉過節及收假前，先掌握交通動態及各項管制、服務措施。

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