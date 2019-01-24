春節農畜水產品供應充裕 政院：價格可望持平

2019-01-24 12:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年農曆春節連假長達9天，行政院今日召開院會後記者會表示，豬年除夕為國曆2月4日，較2018年提早11天，為充裕供應年節需求，平穩農產品價格，行政院農委會提前盤點應節農產品，推估蔬菜、水果、花卉、畜禽、水產品供應充裕，價格可望維持平。

農委會說明，春節前主要應節農產品需求走勢，毛豬於節前3週需求量逐週升高，冬季為土雞需求旺季，其餘皆於節前1週，達春節需求量高峰期。

依最新盤點結果，年節需量較大的甘藍、白蘿蔔、花椰菜、包心白菜等應節蔬菜供量充裕，預估春節前整體蔬菜供應量足敷市場需求；水果則因天候平順，果樹生育良好，春節期間當季盛產的蓮霧、茂谷柑、小番茄、桶柑等大宗水果預估價量平穩。

農委會表示，將視市況於節前加強調配，節前5天蔬菜、水果供應量預計增加2至3成；菊花、玫瑰、火鶴、劍蘭、鳳梨花及銀柳等應節花卉，預估供應量增加3倍，春節前整體蔬、果、花卉供量足敷年節市場需求。

在畜禽及水產品部分，毛豬預估供應量可由平日2.5萬頭，增至3.2萬頭，增幅28%；節前1週土雞供應量可由平常每週190萬隻，增至210萬隻，增幅10%；白肉雞供應量由平常每週428萬隻增至440萬隻、增幅3%。

雞蛋供應量維持每日2000萬枚；水產品方面，春節前5日在13處消費地魚市場每日交易量，預計由330公噸提升至420公噸，增加28%。農委會表示，各項年節農產品批發市場將可配合彈性增加供應量，以充裕供應春節需求。

農委會指出，近期氣候平順，以目前生產狀況推估，預期節前蔬菜、水果、花卉、畜禽、水產品等供應充裕，價格可望維持平穩。此外，為穩定農產品價格，充裕供應農曆春節應節所需各類農產品，行政院今日特別指示，持續監控批發市場行情變動及落實調配供應，讓國人能在春節買到質優價美的農產品。

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