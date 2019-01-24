農曆年買年貨 苗栗苑裡市場將管制

2019-01-24 12:34

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮傳統菜市場每逢過年期間，採買年貨人潮常常爆滿，連附近道路都被擠得水洩不通，不少民眾頻頻向警方反映，希望能夠透過公權力介入管制，避免交通打結、亂象頻生。通霄警分局指出，今年將管制交通，禁止車輛出入，從30日至2月3日每日上午8點至中午12點期間執行。

通霄警分局表示，管制範圍為苑裡傳統市場附近，菜市場連接天下路與為公路口以東路段、為公路與忠勇街路口以西及和平路與大同路口以北路段等，屆時於管制期間和範圍禁止自小客車以上車輛進入。

有民眾表示，往年農曆過年期間，苑裡鎮傳統菜市場常湧入大批採買年貨的人潮，常常出現人擠人狀況，還會有車輛貪圖方便開進菜市場，讓人傻眼，交通狀況更嚴峻，有時還會引起口角糾紛，人擠人溫度高火氣也大。

通霄警分局強調，管制期間會加強取締，除車輛進入管制區外，包括管制區外違規停車等。另外，警方也提醒商家，勿隨意停車裝卸貨物阻礙交通暢通，避免貪圖一時方便影響他人。

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