還有春節車票 台鐵實名制列車將於1/26日陸續開放訂票

2019-01-24 12:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局春期疏運期間加開的16列花東及2列南迴實名制列車，目前除2月3日5214次、2月9日5243、5273、5629及5689次外，各時段列車仍有剩餘座位。台鐵今宣布，將於1月26日凌晨0點起，陸續開放一般旅客訂票。

花東實名制列車仍有剩餘座位列次包含，2月1日5690次復興號南下樹林－花蓮、5632次莒光號樹林－台東；2月2日5626次南下樹林－台東莒光號、5686次樹林－台東復興號；2月3日5208次南下樹林－台東PP自強號；2月9日5216次南下太魯閣號；2月10日5238次南下樹林－台東PP自強號。

北上則有2月3日5241次太魯閣號台東－樹林；2月4日5207次PP自強號台東－七堵；2月10日5627次莒光號台東－樹林、5687次復興號花蓮－樹林。南迴線2列次則是2月1日5729次莒光號新左營－台東、2月9日5706次莒光號台東－新左營。

台鐵局表示，為方便民眾乘車返鄉、返工，1月26日0點起，開放提供一般旅客訂購乘車日為2月1日至2月4日列車；1月30日0點起，開放提供一般旅客訂購乘車日為2月9日及10日列車。

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