頭份扶輪社送暖華山獨老 苗縣議長贈爆閃燈護安全

2019-01-24 12:29

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕歲末將至，苗栗縣頭份扶輪社寒冬送暖，募集50份的棉被、奶粉、麥片及5萬元現金，捐助華山基金會，讓頭份、三灣、南庄地區的弱勢長輩都能開心過好年，許多阿公、阿婆接到這份暖意都紅了眼眶；另，為保障民眾通行及警方執法安全，苗栗縣議長鍾東錦也捐贈頭份警方50組爆閃燈，讓鄉親平安過新年。

頭份扶輪社長官大均表示，已連續數年接捐贈物資協助各個弱勢團體，今年也藉此拋磚引玉，盼更多善心一同加入；華山站頭份天使站長林芝羽說，簡單的物資對弱勢長輩都是很大的幫助，在寒冬中得以吃飽穿暖，許多阿公、阿婆感受各界關懷，皆紅了眼眶，也希望更多人能加入華山志工行列，一同守護老寶貝，報名專線 037-597687。

另，苗栗縣議長鍾東錦得知頭份警分局的爆閃燈數量不足，今日也與企業友人一同捐贈50組爆閃燈，總價約14萬元。鍾東錦說，爆閃燈能有效降低交通事故，希望藉此提升行車安全，讓民眾都能平安過新年。

受贈的頭份警分局長賴銘助也感謝議長長期對警方的支持，未來將爆閃燈分配於轄內11個派出所，分設置於易肇事路段，讓民眾皆能安心回家。

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