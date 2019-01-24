醫師花8小時挪造口5公分 病人、家屬如獲新生

2019-01-24 12:27

〔記者張軒哲／台中報導〕22歲謝姓男子4年前因車禍頸椎受傷，四肢癱瘓、腹部嚴重鈍挫傷，緊急手術切除壞死腸段，靠小腸人工肛門排便，當時醫療未注意造口袋無法貼住密合，糞水外漏，讓照顧的母親夜夜無法安眠，必須隨時清理，四處求醫卻沒有醫院接手，病人與母親身心俱疲，熬過將近5年。台中慈濟醫院醫師邱建銘，花了8小時，手術挪動造口5公分，必須耐心一一整理好，再從造口拉出，換得病人與照顧的母親一夜安眠！

謝母近年細心照護愛子，慈濟社區志工訪視關懷，發現母子飽受糞水外漏之苦，轉到台中慈濟醫院評估，大腸直腸科主任邱建銘檢查瞭解，造口位在骨頭邊緣、腸子高度未突出造口，導致造口袋完全貼不住。邱建銘指出，小腸造口一天分泌1500毫升糞水，量大且含消化酵素，皮膚遭侵蝕會變紅，照顧更困難。但謝男傷口旁居然沒有一寸破皮，可見媽媽用心照顧，更明白母子承受極大壓力。

邱建銘藉電腦斷層檢查確認沾黏非常嚴重，雖然手術風險不低，先讓以營養治療，補充謝男體力，再以手術剝開沾黏、重新縫合斷端後，把小腸位置移到右側肋骨下緣拉出來，最後把小腸拉出造口，達到好照顧目標，讓糞水不再外漏。

謝媽媽表示，以後照料更簡單，將讓兒子坐輪椅外出，展開截然不同的新生。

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