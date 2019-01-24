台南新金雞母 仁德轉運站招商投資規模15億元

2019-01-24 12:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市「仁德綜合轉運站」BOT案（興建營運移轉）預估投資規模至少15億元，南市交通局正進行招商作業中，該基地未來將成為國道客運、公車與捷運系統轉乘接駁重要樞紐。

南市交通局表示，仁德綜合轉運站位在仁德區中山路與裕忠路口西北側，基地東接仁德交流道精華商圈，西與市中心銜接，距離仁德交流道僅約900公尺，是仁德、歸仁及關廟等南關線地區通往市區的重要交通門戶，也是南市先進運輸系統第1期藍線規劃行經站點，未來將肩負國道客運、幹支線公車、市區公車、捷運轉乘接駁的功能。

交通局局長林炎成表示，南市自2013年推動「捷運化公共運輸」政策以來，公車運量翻倍成長，至2017年已成長至2058萬人次，轉運站開發更是大台南公車政策重要的一環，將公車路線系統透過點、線、面串聯，建構大台南公共運輸系統，迄今已完成9座轉運站及5處台鐵車站轉乘設施優化工程。

仁德綜合轉運站BOT案今（24）日招商說明會，吸引企業參加。交通局表示，公告招商至2月下旬，預估投資規模至少15億元，期望透過導入民間資源，公私攜手合作打造更優質的服務品質，以及提升未來交通接駁使用效益，塑造台南市交通建設新亮點。

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