墾丁觀光低迷 福安宮除夕拜頭香加碼發財金搭開運金幣

2019-01-24 12:18

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕邁入第14的年頭的車城福安宮「拜頭香」活動，今年除了依往年慣例舉辦摸彩及贈送豬年開運金幣，由於近年墾丁整體觀光人數雪崩，廟方特別恢復發放發財金祈福，希望透過土地公的保佑拉抬當地觀光業景氣，幫助恆春半島觀光業恢復榮景。

今年的福安宮「拜頭香」活動，獎項除了50吋液晶電視、洗衣機、電冰箱等家電獎品，還準備4千份的豬年開運金幣供領取，暫停兩年的發財金發放，今年也為了拉抬景氣恢復發放，參加拜頭香民眾都能領到一份開運金幣及發財金。

福安宮主委曾寶文指出，各地的「搶」頭香活動，常造成推擠受傷事件頻傳，因此廟方特別改良為「拜」頭香，讓信眾齊心參拜後，由工作人員將眾頭香匯聚爐中，希望「人人皆頭香，人人皆好運」，參加人數也從一開始幾百人，暴增到去年超過三千人，已經成為春節必到的宗教景點。

每年供不應求的福安宮招財開運金幣，今年仍準備上萬份發放，春節期間除了除夕夜4千枚，初一至初五早上10時，都可以到福安宮前廣場排隊索取，送完為止。

拜頭香活動預計在除夕夜（2月4日）晚上7時30分開始領取金幣兌換券及摸彩券，10點20分開始拜頭香儀式，等待期間有廟前有歌唱活動，還能參訪一旁的福安宮文創館。

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