春節桃機旅客眾多 台灣虎航宣布起飛前3小時就開放報到

2019-01-24 12:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕農曆春節將至，桃園國際機場旅客量可望再創新高，為避免人潮流量增加，進而影響機場安檢及證照查驗的作業時程，甚至可能造成旅客趕不上航班的情況，台灣虎航今日宣布，2月2日至2月8日從桃園機場出發航班，台灣虎航將於航班起飛前3小時開始接受辦理報到手續，並建議旅客於航班起飛前1小時完成報到手續，以避免後續過程壅塞，導致趕不上航班。

台灣虎航表示，旅客辦理行李託運作業時，請勿於託運行李內放置行動電源或打火機，以免託運行李無法通過X-RAY檢查作業，間接影響旅客後續通過安檢及證照查驗的時間；建議旅客可事先申請自動通關，以加快通關效率。

台灣虎航隨身手提行李規定，每位乘客皆可攜帶1件手提行李，三邊尺寸小於54cmx38cmx23cm，及1件個人隨身物品，如手提包、電腦或免稅商品等，總重量不得超過10公斤。旅客手提行李將於登機口進行檢查，若手提行李超過限額，且未於機場報到櫃台進行託運者，需於登機口支付登機門託運行李費用，每件收取新台幣1000元。

另外，因應非洲豬瘟疫情防治，台灣虎航所有飛往台灣的航班，皆利用機內廣播配合宣導，禁止攜帶任何肉品及肉類製品入境，違者最高將處100萬元罰鍰，提醒旅客於過年期間購買伴手禮入境台灣時，務必多加留意，以免誤觸法。

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