賀首批立院寶寶「屆齡退休」 蘇嘉全陪跳熱舞

2019-01-24 12:19

〔記者黃欣柏／台北報導〕首批立院寶寶「屆齡退休」了！立法院附設台北市私立員工子女托嬰中心上午舉辦拜年曁屆齡歡送會，歡送5名屆齡畢業的海豚班學童，任內催生托嬰中心的立法院「院長爺爺」蘇嘉全也特別到場頒發畢業證書，並開心與孩子們一起跳舞，最後蘇還為孩子們每人送上一份小禮物，不少小朋友見狀頻頻插隊大喊「我也要」，童言童語逗得蘇嘉全哈哈大笑，現場氣氛溫馨。

蘇嘉全致詞時表示，立法院是全國公務機關中，第一個在院內成立托嬰中心的單位，也應該是現在唯一有托嬰中心的公務機關，他去年元旦做人成「公」，迎接了第一個孫子，預計今年7月份還會再增加2個孫子，完全能夠了解父母親對子女照護場域的期待，期待其他公務機關也能夠學習立法院，讓員工們可以把孩子放在自己看得到的地方，並且放心上班。

畢業學童代表睿睿的母親上台發表感言時，忍不住紅了眼眶。她表示，非常感謝蘇嘉全院長從一上任就推動成立托嬰中心，因為托嬰中心設在家長工作的地方，能給予家長很大的安全感，畢竟孩子從學會翻身、坐、爬、走到跑，有很多事情都是新手爸媽無法掌握的，有專業的托嬰中心幫忙實在非常重要。

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