藍委拋「兒少5防線」 兒虐加害人強制矯正治療

2019-01-24 12:14

〔記者陳昀／台北報導〕兒虐事件頻傳，法務部研擬加重刑責，並宣布精進偵辦流程「3支箭」；國民黨立委李彥秀今天提出「兒少5防線」，加強事前防範，並對加害人「強制矯正治療」，預計下個會期召開公聽會、推動修法。

李彥秀提出的「兒少5防線」包括「家庭教育」、「高風險家庭管理」、「強化通報機制」、「建立刑罰治療處遇」、「全民監督」等作為，她認為，兒虐事件重複發生，是因為欠缺親職教育、兒少保護窗口疊床架屋與橫縱向聯繫不足、社工人力待遇安全性不足、刑罰預防機能失靈及不插手別人家務事的既有觀念，得從不同面向分進合擊，才能改善。

李彥秀表示，在事前防範方面，家庭教育是降低高風險家庭成因的重要成因，透過親子活動培養親密關係，兒少保護相關業務目前分散在行政院各部會，應成立專責機關，政府也應給予社工合理的報酬、人力規劃，才能強化通報機制；事後處置部分，為了預防加害人再犯，建議納入保安處分，強制矯正治療，也強化全民監督，鼓勵民眾勇於向主管機關揭露、並由政府介入。

主責長庚兒少保護中心的醫師黃璟隆說，1997年至2017年兒虐案件增加3倍以上，至今每月平均3到5名孩童受虐送醫，其中10分之1死亡、10分之1重殘，就算救回也很難回歸正常生活，尤其心裡的傷更難復原；另外，他建議建立「兒童死亡回溯機制」（CDR） ，找出受虐童的確切死因，才能找到改善方法。

台灣照顧管理協會理事長張淑慧也說，社工是「沒牙老虎」，只能依據兒少法執行業務，卻沒有公權力要求家長配合，也沒有風險津貼保障人身安全，過去曾有受虐幼童失蹤，但家長刻意迴避、閃躲，發現時已死亡2年的案例；她感嘆，社會安全網沒有擴及警政、司法、教育等範疇，資訊無法橫向交流。

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