彭啟明：週六冷氣團報到 北部恐下探至10度

2019-01-24 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕今（24）晨輻射冷卻作用發威，竹苗一帶低溫跌破10度，氣象專家彭啟明表示，週四、五將回溫轉晴，呼籲民眾好好把握，週六將有另一波強冷空氣報到，北部或西半部空曠平地有機會降到10到11度。

彭啟明表示，今晨嘉義、淡水及台中跌到11-13度，台北市回溫到16度以上，今明兩天明顯回溫，北部高溫可以到21到22度，中南部可以到24到26度，除了東半部偶爾雲量較多外，各地都是多雲到晴的穩定天氣，適合洗衣曬衣，建議民眾好好把握。

但週六開始有另一波冷空氣南下，週六晚上到週日清晨會相當有感，大致上偏乾冷，北部或西半部空曠平地有機會降到10到11度，呼籲民眾留意溫差起伏變化。而這波冷空氣最低溫可能落在週日、下週一的清晨，下週二開始回溫到下週四。

彭啟明指出，下週五、六開始又有另波冷空氣南下，這波比較偏濕冷，但過年九天連假期間，尚未看到有更強冷空氣影響台灣的態勢，可能前期較溫暖，當中可能會遇上一到兩波冷空氣接近，乾轉濕冷的態勢，目前仍有待觀察。

空氣品質方面，彭啟明表示今明天氣雖好，但昨日污染物濃度提高，很多地方的空氣污染指標都接近敏感族群不健康等級，越往南累積更多，能見度也較差。而今明兩天本地的大氣條件更穩定，但仍要留意中南部的空氣污染，很有可能會較差，甚至到紅害等級水準。

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