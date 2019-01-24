中市中科路銜接水湳園區 豎琴般斜張橋將成新地標

2019-01-24 11:58

〔記者黃鐘山／台中報導〕中科路銜接水湳經貿園區40M-11號道路工程，將透過空中匝道立體交叉進行車輛分流，並採景觀斜張橋設計，預計今年11月底完工。台中市政府24日表示，這項工程將可改善環中路、黎明路及中清路口交通壅塞問題；也盼有如豎琴般唯美的跨橋，成為台中新地標。

市府建設局長陳大田指出，此工程完工後，將可改善受到國道1號、環中路及筏子溪阻隔的交通瓶頸路段，更可分散市中心往返清水、龍井、沙鹿、大雅等地區的車流；建設局會持續要求施工團隊落實安全衛生管理兼顧工程品質，朝爭取108年度公共工程品質金質獎努力。

建設局表示，水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程，西起中科園區內的中科路，往東高架跨越80公尺寬的環中路地下道後，進入水湳經貿園區40M-11計畫道路，總長度552公尺，工程經費約9億362萬元。

工程透過空中匝道立體交叉，將車輛分流，並採景觀斜張橋設計，構造如少女的祈禱或豎琴，搭配橋梁LED 照明及夜間LED投光燈，代表台中的城市意象。

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