春節國道壅塞時段 政院：落在初二至初四

2019-01-24 11:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年農曆春節長達9天，為讓國人順利返鄉團聚及出遊，行政院今日召開院會後記者會公布，交通部預估高速公路運輸尖峰，落在2月6日（初二）至8日（初四），為避免塞車之苦，開車民眾請妥善規畫行程，避開壅塞時段。

交通部指出，高鐵在1月31日至2月11日，12天疏運期間將加開482班次，總計提供雙向2155班次，目前訂位率約5成，尖峰時段長程座位有限。

交通部表示，台鐵在1月31日至2月11日疏運期間，加開各級列車521列次，擁擠時段加掛車廂，包含每日開行台北至花蓮對號區間快車（北花100元、北宜100元），並增開南迴線列車、東線紅眼列車、自強號實名制列車等，目前全線熱門時段2月1日至2日返鄉，2月7日至10日返工的長途自強號均已完售，中短途還有餘票。

在國道公路客運方面，本次春節連假仍實施「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，自2月1日0時至2月10日24時，提供86條國道客運路線平均85折票價優惠；另有台灣好行40條路線提供電子票證半價優惠，目前國道客運在春節連假仍有餘票。

交通部提及，今年春節國內航空運能平均每日座位數較去年增加8.5%，離島管制航線增加9.5%，目前金門、澎湖、馬祖已依地方政府需求增開第三波加班機，並已開放訂位。

在海運方面，包含台灣本島與離島間航線8條，與小三通航線4條，及離島島際航線8條，航港局將於春節疏運前完成客船全面檢查，確保航安。

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