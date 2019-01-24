板橋知名雞排店疑供應過期原料 業者：舊籃子未換標籤

〔記者何玉華／新北報導〕板橋知名雞排店「後埔戰鬥雞排」被檢舉疑似供應過期原料給下游廠商，衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦今（24）早說明，22日至土城區工廠稽查，現場封存生鮮及醃漬雞肉品原料共8品項、2943公斤，已請業者提供相關進貨資料比對是否逾期，若查證屬實，將依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。
業者喊冤表示，裝置的籃子是使用舊籃子，籃子上面的效期是舊標籤，絕對沒有使用過期原料，而是疏忽忘記換上新的有效期標籤；楊舒秦表示，這部分必須等業者提供進貨資料後比對，才能證明是否逾期。
而籃子上標示的逾期時間都不同，大約都逾期數個月不等，包括「骨腿（生鮮）（有效日期107.11.23）」、「三節雞翅（生鮮）（有效日期2018.11.11）」、「尾椎（生鮮）（有效日期2018.10.2）」、「雞心（生鮮）（有效日期108.1.9計）」、「7號大胸（醃漬）（有效日期107.4.22）」、「三節雞翅（醃漬）（有效日期2017.12.24）」、「骨腿（醃漬）（有效日期2018.4.3）」、「1號去皮半雞胸（醃漬）（有效日期2019.1.17）」等。
另外，這些疑似逾期的原料是否流向加盟連鎖業者，目前仍在追查中，正再請業者提供加盟主資料及使用原料的情形。
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新北市衛生局稽查疑涉使用過期原料的雞排業者。（新北市衛生局提供）
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裝置原料的籃子外觀，貼的有效日期已經過期。（新北市衛生局提供）
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衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦說明追查知名雞排業者涉用過期原料的情形。（記者何玉華攝）
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