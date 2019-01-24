板橋知名雞排店疑供應過期原料 業者：舊籃子未換標籤

2019-01-24 11:58

〔記者何玉華／新北報導〕板橋知名雞排店「後埔戰鬥雞排」被檢舉疑似供應過期原料給下游廠商，衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦今（24）早說明，22日至土城區工廠稽查，現場封存生鮮及醃漬雞肉品原料共8品項、2943公斤，已請業者提供相關進貨資料比對是否逾期，若查證屬實，將依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

業者喊冤表示，裝置的籃子是使用舊籃子，籃子上面的效期是舊標籤，絕對沒有使用過期原料，而是疏忽忘記換上新的有效期標籤；楊舒秦表示，這部分必須等業者提供進貨資料後比對，才能證明是否逾期。

而籃子上標示的逾期時間都不同，大約都逾期數個月不等，包括「骨腿（生鮮）（有效日期107.11.23）」、「三節雞翅（生鮮）（有效日期2018.11.11）」、「尾椎（生鮮）（有效日期2018.10.2）」、「雞心（生鮮）（有效日期108.1.9計）」、「7號大胸（醃漬）（有效日期107.4.22）」、「三節雞翅（醃漬）（有效日期2017.12.24）」、「骨腿（醃漬）（有效日期2018.4.3）」、「1號去皮半雞胸（醃漬）（有效日期2019.1.17）」等。

另外，這些疑似逾期的原料是否流向加盟連鎖業者，目前仍在追查中，正再請業者提供加盟主資料及使用原料的情形。

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