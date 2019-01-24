敬老愛心卡獨厚特定車隊 上百輛小黃抗議中市府

2019-01-24 11:53

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市敬老愛心卡去年9月底可搭小黃，但僅1家車隊可提供服務，24日有上百輛計程車到市府陳情，要求暫緩現行服務方式，等各車隊都可提供敬老卡付費機制再恢復；市府回應，政策會延續，正研擬其他車隊參與及調整補貼方案。

中市三大在地計程車隊動員上百輛以上，集結在市府後方的府會園道，司機批評市府只開放1家車隊參與敬老愛心卡刷卡服務，弊端叢生，有人刷卡換現金、非本人使用也接受，甚至有司機收集老人卡自刷衝營業額。

陳情司機說，他們早已裝好刷卡機等設備，向交通局申請搭載服務業務，卻遲遲等不到交通局的核可營運，眼看長達9天春節旺季來臨，他們質疑交通局以行政作業塞車為由來搪塞，有政治考量，要求市長盧秀燕體民所苦，趕快放行讓他們開車。

司機們不滿的說，客人都被特定車隊搶走了，大家的收入都減少2、3成，要求暫緩敬老卡搭計程車，讓各車隊都完成刷卡機再重新上路。

市府交通局由主秘許昭琮出面接受陳情，司機們要求交通局應徹查敬老卡搭小黃弊端。交通局表示，會依據派車GPS紀錄查核比對交易情形，如發現涉及違法，將移送地檢署偵辦，也請民眾提供具體事證，交通局會貫徹防弊機制。

交通局指出，敬老愛心卡搭小黃的政策會延續，市府正評估調整方案，希望擴大計程車業者參與，只要經驗證及裝置完成車上刷卡機與與交通局簽約後，都可加入服務，並在每月1000點補助額度圍內，檢討更完善的補貼方式。

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