12個高鐵站「處處」有藝思！帶領旅客進入虛擬世界

2019-01-24 11:29

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵公司與財團法人國家文化藝術基金會合作，去年5月正式啟動「台灣高鐵藝術元年」計畫，今年2月將邁入第二階段「處處—台灣高鐵ARt」，展現形式不同於過往以實體作品為主，而是採用時下最夯的AR（擴增實境）技術，旅客只要透過手機下載台灣高鐵ARtApp，掃描高鐵站內或高鐵列車的特定畫面，就能在手機中看見一組寓言式AR動態影像，引領旅客進入虛擬世界。

高鐵藝術元年第一階段滲透，透過林明弘老師以霧峰林家古厝景薰樓窗花，在台中車站創作大型窗貼裝置藝術；找來藝術表演團體，於站內進行舞蹈、戲曲、人聲合唱、音樂、現代馬戲等表演；旅客購票時還可隨機買到藝術創作車票等。

高鐵公司董事長江耀宗表示，台灣高鐵非常重視數位發展與智慧化服務，這次推出高鐵AR劇場－處處，將劇場人文底蘊與科技藝術創意共融。旅客只要下載「台灣高鐵ARt」App，就能與藝術家一起創作個人專屬的AR劇場，透過視覺、聽覺、文學的結合，體驗一段與自我心靈對話的高鐵心旅程；同時也讓高鐵不只是交通工具，也是藝術展演場所。

國藝會董事長林曼麗表示，「處處」是一次難度很高的挑戰，讓藝術不只存在美術館、戲劇院、音樂廳等場館內，且不僅實體更結合虛擬元素，讓全台12個高鐵站「處處」皆可體驗。此外，這次結合表演藝術與視覺藝術創作，將人們日常生活熟悉元素組合在一起，在虛擬世界打造出極富詩意的迷你劇場；同時也轉化台灣傳統籤詩文化，讓每個人都能自由解讀圖像與籤詩，訴說自己的故事。

處處－台灣高鐵ARt是由近年相當活躍的「莎妹劇團」導演王嘉明，及「豪華朗機工」導演林昆穎合作，與技術團隊共同創造出可互動體驗的AR小劇場。4月底前旅客持手機免費下載「台灣高鐵ARt」App，開啟App便會看見虛擬車站的閘口，閘口上方的看板可選擇人生旅程想理解的「班次」及到達的「車站」，接著按下刷票入口，即可掃描車站內或列車上特定的體驗點，例如車站設備、圖標或列車椅背餐盤、票卡等，就可開始感受一段包含音樂、文字的3D AR動態影像。

林昆穎表示，「處處」是創造一個隨身攜帶的AR小劇場，讓旅客在高鐵中隨時能對人生一問，求得籤詩自我琢磨解讀一番；在這內心小劇場中，演員是你、觀眾是你、搬演的也是你對現實的解讀。

王嘉明表示，每個人、每雙眼睛、每個背影都有自己的故事，「處處」是能讓旅客開始面對自己說故事，同時也是欣賞藝術的路徑。AR裝置藉由自己問一個問題，啟動專屬的故事開頭，所引發的內容不提供直接單一答案，而是透過場景、物件、音效、音樂、氣氛等，引導你與你自己和問題、故事的想像關係。

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