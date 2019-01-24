南鐵地下化專案照顧住宅 拆遷戶申購率9成2

2019-01-24 11:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市鐵路地下化專案照顧住宅，今年已完第3次申購選戶序位抽籤，南市都發局統計，總體申購率已達92％，未來若有剩餘戶數將對外出售，出售價格則請專業估價師參酌市場價格後訂定。

南市都發局表示，地下化工程範圍內需拆除及範圍外一併徵收戶中，符合申購要點資格拆遷戶至目前有292戶，扣除已表明無申購意願28戶，實際有申購資格戶總數為264戶，已申購戶為243戶，總體申購率達92％。

據了解，除了拆遷戶之外，位在北區長榮路巷弄的品字型大樓，有5戶雖然未被拆遷，但是因住宅結構可能因在拆遷工程時受損，而有居住安全之虞，因此施工單位的交通部鐵路改建工程局辦理一併徵收後，5戶亦已申購照顧住宅。

南市都發局表示，南鐵專案照顧住宅共興建366戶，目前尚剩餘123戶，3房、4房格局大都已被拆遷戶相中選了，將等南鐵徵收告一段落之後，確認剩餘戶數多少採行公開出售，至於出售價格，將請專業估價師參酌市場價格後訂定。

而南鐵地下化施工進度，已有3標工程進行中，其中最早動工的C214標（工程範圍榮譽街平交道附近至大林路平交道附近，全長約3.215公里），施作引道、隧道、南台南站新建及裝修、中華陸橋托底、撥軌段舖軌、既有軌道拆除、既有路線撥軌等工程，據交通部鐵道局官方資料（至2018年底）進度約15.02％。

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