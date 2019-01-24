西拉雅好米爆米香 盼發展吉貝耍部落經濟

2019-01-24 10:29

〔記者王涵平／台南報導〕西拉雅族吉貝耍部落推出在地手作澤蘭米禮盒，友善耕作好米與爆米香，有祈福平安之意，盼發展部落經濟。

吉貝耍文史工作者段洪坤表示，東山吉貝耍部落以保存西拉雅族傳統文化而出名，每年的夜祭已成為國家重要民俗活動，近年來部落也推廣友善農業，自創無毒米品牌「澤蘭米」，除了增加農民收入，也讓土地不再受農藥污染。「澤蘭」是吉貝耍阿立母信仰非常重要的植物，帶在身旁可以保平安，也是插在阿立矸（祖靈瓶）的植物，無毒米以此命名，具有阿立母祈福平安的意味。

西拉雅族部落發展促進會今年為部落申請多元就業方案，進用3位長期失業的部落媽媽，一起為部落經濟發展努力，傳承文化技藝。日前獲西拉雅國家風景區管理處協助，取得1台爆米香機，決定從澤蘭米發展出相關產品。

西拉雅管理處協助找來專業爆米香製作老師，指導如何操作爆米香機、煮糖調配米香等技術，經過多次試驗，終於研發出獨特口味的無毒米爆米香及爆爆米。

吉貝耍團隊推出「澤蘭米組合禮盒」包括1公斤無毒澤蘭米、爆爆米1罐及5包爆米香，試賣價250元，訂購10盒免運費，可洽吉貝耍部落學堂專線06-6233190、0978612950 或搜尋「澤蘭米」臉書粉絲專頁。

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