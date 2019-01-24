中南部髒空氣嚴重 全台19測站紅害、13站亮橘燈

2019-01-24 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕今日白天西半部陽光照射，氣溫回升，但因強烈大陸冷氣團稍微減弱，挾帶微量境外污染影響台灣，目前全台共有19處測站成紅害警戒、13測站亮橘燈，民眾出門記得攜帶口罩。

截至上午9點止，環保署資料顯示，全台已有19測站測得對「對所有族群不健康」的紅色警戒，且多數聚集在中南部地區，分別為崙背、嘉義、新營、善化、安南、台南、橋頭、鳳山、大寮、林園、屏東（琉球）、楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮、小港、金門；另13測站測得對「敏感族群不健康」呈橘色燈號的地區，包括線西、彰化、南投、二林、斗六、麥寮、台西、新港、朴子、台南（玉井）、屏東、馬祖、萬里。

環保署表示，今日因強烈大陸冷氣團稍減弱，可能挾帶微量境外污染影響台灣。氣象達人彭啟明也指出，雖今明兩天為好天氣，但因昨日的境外污染結合本地，越往南到高屏地區，空氣污染累積越多、能見度也越差，提醒中南部民眾須多加留意空氣污染問題。

環保署則提醒，居住地區空氣品質不佳的民眾，若是敏感體質者，抑或是小孩、老人等，要儘量避免不必要的戶外活動，倘若非得外出，也要配戴口罩加強防護自身健康。

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