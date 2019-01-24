強烈大陸冷氣團週六報到 吳德榮：比現在這波還強

2019-01-24 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕今晨輻射冷卻作用發威，竹苗一帶低溫跌破10度，氣象專家吳德榮表示，今明兩天氣溫逐日回升，週六（26日）將有強烈大陸冷氣團報到，其強度比現在這波還強，影響範圍也更大，提醒民眾屆時應注意防寒。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今明兩天西半部晴朗，東半部多雲，冷空氣逐日緩慢減弱，氣溫亦隨之漸升，北台灣今天高溫約可回升至22度左右，中部則在25度上下，南部約27度。他說，受輻射冷卻作用影響，西半部早晚氣溫偏低，最低溫仍有10至12度左右。

吳德榮進一步表示，週六起另一波強烈大陸冷氣團南下，迎風面水氣增多，北台灣雲量明顯增加，高溫亦隨之下降，其他地區則仍為「晴冷」的天氣。週日至下週一（27、28日）各地又轉晴朗且早晚很冷，中部以北沿海空曠地區最低溫又降至10度以下，直到下週二（29日）冷空氣減弱，氣溫才將回升。

吳德榮表示，未來這波強烈冷氣團的強度較目前這波來得強，影響範圍也較廣，不過現在這波帶來的輻射冷卻作用很強，導致這兩波強冷帶來的最低氣溫可能在伯仲之間，依目前模擬結果看來，達「寒流」的機率並不高。

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