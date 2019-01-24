大學學測明登場 雲林考生PO文喊話...

2019-01-24 08:16

〔記者廖淑玲／雲林報導〕大學學測明、後天登場，有虎尾高中考生在臉書po文，請宣傳車經過時避開考區，大考中心也提醒考生，今天下午2點至4點開放試場查看，請考生確實查看，以免屆時倉促跑錯考場。

108學年度大學學科能力測驗將於25日、26日舉行，雲林縣考區分別設於斗六高中、虎尾高中兩分區考場，大考中心呼籲民眾考試期間路經2處考場請勿喧嘩，以免影響考生應考。

「大家好，我是虎尾高中的學生，1/25（五）、1/26（六）是我們學測的日子，在這裡希望如果有請宣傳車的店家可以避開虎中，給我們一個寧靜的作答環境...」，有虎尾高中考生就在臉書po文柔情訴求，贏得網友給予大大祝福，也呼籲店家及用路人配合。

大考中心指出，今年雲林考區共3149名考生應考，斗六高中有38個試場、1596名考生；虎尾高中39個試場、1553名考生，今年學測五科首度改為選考，並調整考科節次，25日考英文、國文（選擇題）、社會；26日數學、國文寫作、自然，提醒考生注意，做好充分準備。

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