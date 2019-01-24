今白天高溫可達26度 週六又有強烈大陸冷氣團報到...

2019-01-24 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕今日清晨西半部有明顯的輻射冷卻現象，中部以北低溫只有11至13度，高屏及東半部地區也只有15至17度，沿海空曠以及近山邊的平地甚至只有10度低溫，請民眾注意保暖，農漁養殖業也要留意寒害。今日白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，北部、宜花高溫可以來到22度左右，中南部及台東高溫約24至26度，到了夜晚氣溫又會下降，需留意日夜溫差大。

今日空氣品質部分，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，中部局部區域短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部區域短時間可能達紅色警示等級；高屏空品區位於尾流弱風區，易累積污染物為「紅色警示」等級。

週五（25日）天氣各地大致晴朗，僅花東有局部短暫雨；清晨易有輻射冷卻效應，早晚氣溫仍偏低，白天北部高溫可以來到20度以上，中南部高溫甚至可以來到25度以上。

週六（26日）將會有另一波強烈大陸冷氣團南下，下週日（27日）至下週一（28日）清晨受到強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，中部以北及東北部低溫將下探10至11度，其他地區也只有13、14度；天氣方面，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 20 13 ~ 24 16 ~ 24 16 ~ 22

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