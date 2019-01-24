01/24 各報重點新聞一覽

2019-01-24 06:11

自由時報

中國微博、微信、百度危險// 公務手機電腦 禁連

據透露，行政院為防止中國竊取我公務機關機密，近日內將發布有關採購及使用中資產品的處理原則，禁止公務使用的手機及電腦下載及連結所有中國社群網站及社群平台，包括中國新浪微博、騰訊微博、微信、人人網等中國四大知名社群網站，以及中國百度等搜尋引擎與社群平台；此行政命令中央與地方等全國公務機關都須遵行。

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吃重鹹不運動 27歲中風

宜蘭縣廿七歲男子小康（化名），因工作需要值夜班，飲食偏好重口味，體重飆破一百廿公斤；日前小康在家突然講不出話且四肢癱瘓，家人緊急送醫，確診是「腦中風」。羅東博愛醫院神經外科醫師杜肇偉指出，腦中風好發年齡層是六十歲以上，佔比達五成，小康年紀輕輕就中風，相當罕見，主要是長期忽視高血壓，疏於就醫才導致病發。

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偕人妻上摩鐵 台水董事長閃辭

台灣自來水公司董事長郭俊銘遭爆料蹺班偷情，媒體跟拍到他與廣播電台高層的楊姓人妻，在上班日上摩鐵，兩人否認有曖昧，堅稱「聊公事」；郭俊銘昨下午火速發聲明請辭，台水表示將辭呈送經濟部，由部長定奪。

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蘋果日報

過失？謀殺？檢現場模擬 奪命噴槍 將驗童DNA

再多的眼淚也喚不回3歲女童可愛的笑顏！高雄3歲女童疑因空氣噴槍噴入口中致意外死亡，檢警昨午再度到事發地點模擬，並將對已查扣的噴槍出氣口周遭採集檢體、指紋，在女童複驗後比對DNA，查證女童嘴巴是否曾接觸噴槍，以釐清父親稱女童是在他洗車時自己把空氣噴槍放進嘴裡是否屬實。

鄭麗君泛淚：臉麻整天 鄭惠中掌摑部長 「拒為去蔣道歉」

不滿去蔣化就可以甩人巴掌？資深藝人鄭惠中（藝名鄭心儀）當眾對文化部長鄭麗君甩巴掌事件，鄭惠中昨到文化部要向鄭麗君道歉，卻未碰到面，鄭惠中昨也到北檢接受偵訊，釐清是否涉及妨害公務公訴罪，訊後將她請回，但限制住居；鄭麗君昨眼眶泛淚再度重申「個人受辱事小，民主不容傷害」、提告或接受道歉都不重要，讓人動容。

聯合報

陳明通促戰略支持 韓國瑜喊高雄賺錢

陸委會主委陳明通昨天拜會高雄市長韓國瑜，陳明通表示，是來尋求戰略支持，希望地方成為戰略協同者，一起協同作戰；韓國瑜回應，高雄就是要拚經濟賺大錢，希望陸委會成為高雄的協助者，他會聆聽中央指示，但千萬不要給高雄緊箍咒。

醉不上道／宿醉上路肇事風險高 上午酒駕取締件數增

根據警方統計，上午六時至十二時的酒駕取締件數近年有成長趨勢，在台北市已占總酒駕取締件數的二成五；許多駕駛人前晚飲酒，睡一覺恢復精神後就以為可開車上路，但體內酒精濃度可能仍高，宿醉恐影響開車判斷力及專注力，肇事風險高，仍然算酒駕。

中國時報

跟著美國走 圍堵大陸高科技 蔡政府祭 陸商黑名單

兩岸敵意急劇升高，繼美、澳等國禁用華為後，行政院決定擴大禁用大陸科技產品「黑名單」。政院發言人谷辣斯昨表示，政院1月底先公布「處理原則」，針對行政院及所屬中央部會、公營事業進行規範，3月會提出一份禁用名單。行政院資安處說，不只是硬體，包括軟體及服務也在禁止之內。

蓮花開落 生不足喜 死不足悲 享年65歲 心靈作家林清玄 永別了

暢銷作家林清玄22日凌晨於睡夢中過世，享年65歲。林清玄以佛法入散文，著作超過百部，被視為當代的心靈導師，90年代後期轉往大陸發展。去年還曾經為九歌出版社40周年慶回台，久違的出席公開活動。據友人表示，林清玄日前還在台北接受採訪，當時精神、胃口都很好。突然傳出離世消息，許多文壇好友與書迷紛紛在網路上表示驚訝與哀悼。

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