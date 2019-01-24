網友稱檢疫放水 農委會與關務署斥不實傷士氣

2019-01-24 00:46

〔中央社〕非洲豬瘟防疫還在高峰期，卻有網友爆料，稱高雄小港機場防疫人員放水。農委會、關務署首度在深夜召開臨時記者會澄清，這名旅客稽查前申報帶肉才未罰，嚴斥不實資訊打擊士氣。

中國大陸去年8月爆發非洲豬瘟，台灣跟日本、韓國的防疫都高度警戒，而嚴防防疫資訊不透明化的中國大陸旅客攜帶肉品入境，一直是防疫重要措施之一。

農委會23日並說，2月2日要在桃園機場裝置完成16部X光機掃描，讓原本隨身行李檢疫率30%，達到100%。

農委會主委陳吉仲強調，23日晚上就出現未經求證、報導網路上錯誤資訊的新聞，說有網友在PTT上爆料，指稱高雄小港機場防檢疫人員放水，對於中國杭州來的旅客攜帶肉品通關未依法開罰。

搭配網路爆料所稱旅客接受檢疫過程的影片播放，財政部關務署署長謝鈴媛說明，事件中的旅客的托運行李經X光判讀被懷疑有攜帶肉品，並註記貼在行李上，旅客拿完行李走綠線時，被引導到紅線檯詳查。

她並說，因為當事人口頭聲明有向海關人員說有攜帶肉品，所以到檢疫人員就又跟海關人員確認旅客檢查之前有無先向海關申報，因為確認旅客有向海關聲明有帶肉品，所以請旅客補填申報單，沒有開罰。

陳吉仲強調，第一線的檢疫人員絕對沒有放水，網友還稱過去2年，這名檢疫人員搞不好都沒有開出裁罰；但是經查，高雄小港機場去年一年針對違規攜帶肉品旅客開罰950張，這位檢疫人員就開出119張，而小港機場包括主任檢疫官計11人，他開出的張數是平均值之上。

陳吉仲再舉例，高雄小港機場對違規攜帶肉品旅客開出的罰單，今年1月迄今開了124張，這名防疫人員開了12張；「這哪能說我們第一線同仁放水呢？」

他重申，這樣的不實資訊散播不只打擊士氣，甚至對防疫造成嚴重負擔，因為23日晚上6時新聞播出後，跨單位立即要做資訊澄清，呼籲民眾不要再有類似不實資訊的爆料，加上未經查證進行報導，絕對會影響到第一線防疫人員的士氣，農委會也無法接受這樣的報導。（編輯：林治平）

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