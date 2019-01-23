吳興街警察宿舍舊址變身田園 里長與50志工種菜送弱勢

2019-01-23 23:54

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府推動「田園城市｣，台北市產業發展局在2017年於信義區景聯里吳興街上的警察宿舍舊址規劃城市園圃，如今已成為信義區的示範田園，也是當地居民日常休憩空間，景聯里長洪福周提供鄰近三興國小戶外田園教學處所教導長輩們種田，並鼓勵長者能多到社區農園走走。

台北市產發局說，經過產發局人員、設計團隊，不斷和當地居民討論，終於將不同需求擬出具體意象，像是四方型完整基地客製磚造植槽，以木作高圍籬區隔鄰房保留隱私、搭建竹製棚架提供攀爬植物栽植等，在田園周邊種植小番茄、秋葵、茄子等，充分利用整塊田園基地。

洪福周號召當地居民擔任志工，從去年2月起開始投入種植，他說，目前田園出產刈菜、大陸妹，將近50多名志工幫忙種植、收成，更將蔬菜免費贈送給當地弱勢家庭，剩下的再分送給里民，讓大家都能夠吃到這塊地種出來的新鮮蔬菜。

產發局說，景聯里田園已成為信義區的示範田園，由里長帶領社區民眾共同認養維護，為鼓勵民眾認養田園基地，認養人可覓合適的公有屋頂，由建物權管單位全數同意提供認養後，再申請協助建置屋頂農園，盼未來台北能夠有更多的社區園圃。

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