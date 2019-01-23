高屏4157班車春節疏運 APP也能線上問路

2019-01-23 23:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年春節連假9天，高雄區監理所啟動高屏春節疏運，增開北上國道客運，5大景點增開公路客運，整體運能增加2成，總計可達4157個班次；今年更推出「幸福公車APP」，融入沿線特色觀光景點等，結合AR、VR等虛擬實境，民眾還能線上問路超方便。

高雄區監理所表示，今年高屏春節疏運共推出4157個班次，其中北上國道客運原核定2905個班次，將加開378個班次，總計3283個班次，增班比率約2成，將視人潮機動加班，讓乘客等車不超過20分鐘。

監理所今年鎖定高屏5大景點，包括佛光山燈會藝術節、義大世界、墾丁、霧台賞櫻、山川琉璃吊橋，規劃公路客運874個班次，其中義大世界推出9條客運路線，總計350個班次。

尤以霧台賞櫻景點夯爆，但周邊停車場只能停300部轎車，監理所建議民眾搭乘「屏東-霧台」客運直達車，去年試辦3天免費接駁專車受歡迎，今年加碼增為大年初三至初六共4天，避免民眾塞車之苦。

值得一提的是，今年更推出「幸福公車APP」，結合AR、VR等虛擬實境，融入沿線特色景點，如屏東「櫻花王」等，民眾透過手機免費下載，萬一迷路還能線上問路，與真人對談超方便；今年新增民眾持電子票證搭高鐵轉乘在地運輸，優惠市區客運享有一段票免費、公路客運8公里免費。

監理所為服務墾丁旅客，協調客運業者2月2日配合高鐵末班車，將高雄至墾丁9117路線延伸至高鐵左營站，於凌晨0時10分發車，讓往東港、枋寮、車城與恆春等地區較晚回家的旅客也有客運可以搭乘。

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