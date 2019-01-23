兩人三腳、小小義工好棒！大溪月眉社區水巡隊獲「守護獎」

2019-01-23 23:52

〔記者李容萍／桃園報導〕位於石門水庫下游的大漢溪一帶，擁有廣大的自然溼地，是桃園絕佳的生態教室，也是攝影師的私房景點，成軍4年的大溪區月眉社區水巡隊，現有28名隊員包括7對夫妻檔，除了每週固定巡檢，同時致力推廣環境教育，將大溪的自然生態和在地文化資源串連起來；不過，每逢好天氣或假日，遊客在濕地、堤防道路留下的垃圾也多，水巡隊員相對辛苦，也因值勤認真、用心，獲環保局評選為桃園市水環境巡守隊最高榮譽的「守護獎」、獲頒獎勵金25萬元。

其中一對夫妻檔，68歲的水巡隊員李後旺，被暱稱阿旺哥，原本在大溪市場賣菜，12年前因右大腿診斷出惡性腫瘤截肢剩一條腿，仰賴拐杖代步，因為鮮少出門，他說，長期在家休息無聊、心情不好，都快得憂鬱症了，直到3年前跟著妻子呂玉女加入巡守隊，除非下大雨，凡是能走的地方，他都跟著隊員一起走，沿途清除垃圾、守護水環境，整個人心情也變好更有活力。

水巡隊總幹事廖春景說，阿旺哥和妻子阿旺嫂，是水巡隊的固定班底，也是最支持環保的「兩人三腳」。

水巡隊還有一對祖孫檔，就讀幼稚園大班的小小義工「侑侑」，3歲就跟著阿公沈啟崇、阿嬤李秀卿一起水巡，祖孫3人平均每週2至3天都是天剛亮就出門水巡去，約8點時回家再分頭上班、上課。

李秀卿說，「侑侑」平時看到有人亂丟垃圾就會告狀對方不愛地球，大漢溪區段有許多埤塘及水圳，比較常見的問題是紅火蟻，隊員們對防治紅火蟻都有了心得，平時都攜帶環保藥劑，隨行的「侑侑」一發現蟻窩也會通知阿公、阿嬤趕快噴藥處理，是水巡隊的最佳環保小尖兵！

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