板橋知名雞排店疑用過期原料 衛生局封存近3噸

2019-01-23 22:48

〔記者賴筱桐／新北報導〕有民眾檢舉，板橋知名雞排店「後埔戰鬥雞排」疑似供應過期原料給下游廠商，衛生局昨天至土城區工廠稽查，現場查獲生鮮及醃漬雞肉品原料疑似逾期，總計封存8品項、共2943公斤，但是否使用過期原料，須進一步查證。業者表示，絕對沒有使用過期原料，而是疏忽忘記換上新的有效期標籤。

衛生局說明，稽查發現，業者有貯存逾期原料、逾期報廢品無專區存放、無產品驗收紀錄及無進貨憑證等多項缺失，依食品安全衛生管理法規定，命業者限期改正，若複查不合格，將依法開罰6萬元至2億元罰鍰。

此外，稽查員查獲原料裝在有效期限標示逾期的籃子內，包括「生鮮骨腿（有效日期107.11.23）」、「生鮮三節雞翅（有效日期2018.11.11）」、「生鮮尾椎（有效日期2018.10.2）」、「生鮮雞心（有效日期108.1.9）」、「醃漬7號大胸醃漬（有效日期107.4.22）」、「醃漬三節雞翅（有效日期2017.12.24）」、「醃漬骨腿（有效日期2018.4.3）」、「醃漬1號去皮半雞胸（有效日期2019.1.17）」等，業者聲稱使用舊籃盛裝，衛生局正追查是否使用過期原料。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，已請業者提供進出貨憑證，若經查證使用逾期原料，將依違反食品安全衛生管理法處以6萬元以上、2億元以下罰鍰。她說，過期食品會孳生微生物，食用後可能引發腹痛、腹瀉及腸胃不適等症狀，另該廠未領有工廠登記證，將移請經濟發展局查處。

「後埔戰鬥雞排」負責人葉先生解釋說，因應春節期間電宰廠未營運，工廠多買進雞肉原料加工，因應過年的供貨需求，半成品暫時放在籃子裡，但忘記撕除電宰廠當初出貨的標籤，未重新貼上新的製造及有效日期標籤，確實有作業疏失，但絕對沒有使用過期原料，相關產品已自行送檢，預計春節後檢驗結果出爐。

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