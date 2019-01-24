醫病》胃食道逆流造成口乾舌燥？ 醫：兩者不相關

2019-01-24 00:00

〔記者陳建志／台中報導〕隨著飲食西化、生活及工作壓力大，讓許多民眾深受胃食道逆流所苦，因坊間流傳「口乾與胃食道逆流有關，恐增加罹癌風險」，讓不少常覺得口乾舌燥的民眾相當憂心，擔心因此埋下罹癌因子，醫師則澄清，長期口乾舌燥多與自律神經失調、內分泌疾病（糖尿病／甲狀腺亢進）或乾燥症有關，民眾不需過度恐慌，要對症下藥。

亞大醫院肝膽胃腸科醫師江承源表示，近來多位名人因食道癌過世，讓食道癌議題引起民眾重視，門診中也出現不少「自己嚇自己」的患者，因喉頭卡卡等症狀就擔心不已，還有人聽到傳言「口乾舌燥與胃食道逆流有關」，擔心不趕快處理，長期下來將增加罹患食道癌的風險。

江承源指出，臨床上胃食道逆流與口咽有關的典型症狀為逆流性咽喉炎，其他則是胃酸逆流性蛀牙，但兩者都與口乾舌燥無關。最常見的口乾是糖尿病所引發的多尿性脫水，其他如服憂鬱症藥物、安眠藥也會有口乾副作用；長期抽菸，以及年齡增加造成唾腺分泌減少也會出現口乾。

此外，自律神經失調也會出現口乾舌燥，此症狀有時還會有心悸、冒汗、胃脹嗳氣、腹瀉或便秘，頻尿等症狀，自律神經扮演中樞神經和器官間聯繫的角色，當人因緊張等狀況，就會造成自律神經失調，不少民眾碰到考試、上台，就會想上廁所、頻冒汗，就是這個道理。

江承源指出，除上面所述，部分患者出現口乾，則是因乾燥症引起，並合併出現眼睛乾澀的狀況，可透過唾液分泌檢查，針對唾液腺功能進行評估，才能確切找出口乾的原因。

江承源並提醒，自律神經失調不是病，但當出現自律神經失調的症狀，代表身心處於壓力失衡的狀態，此時必須找出壓力來源，並透過規律運動、保持正常作息，或培養個人興趣等讓身心放鬆，若為糖尿病、乾燥症所引起，則必須找出病因積極治療，才能早日重回健康。

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