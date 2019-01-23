墾丁旅宿春節住房滿 業者盼台灣燈會活動往南延伸

2019-01-23 21:50

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕農曆春節即將來到，恆春半島旅宿住房率保持元旦連假水準，農曆初二到初五期間已經一房難求，可望在今年前2個連續假期都開出紅盤，當地居民也期盼年後的大鵬灣台灣燈會，能有花車遊行或燈區往南延伸，重振低迷2年的恆春半島觀光業。

今年農曆春節從2月2日起共有9天連假，其中6日（大年初二）至9日（大年初五）的住房率最高，從墾丁核心區域到恆春鎮外圍幾乎都有9成以上滿房，其他天數也都有8成以上的住房，各飯店民宿仍陸續有詢問空房電話湧入，整個春節連假住房可望超過8成5，比起去年已露出觀光復甦的曙光。

「今年春節住房保持不錯的滿房率！」墾丁福華度假飯店指出，為了讓民眾到墾丁度假還有年味，飯店也安排春節特別活動，包括保有原住民傳統韻味並結合現代表演藝術的南島舞集、鑼鼓雙獅賀新年、復古童趣的民俗童玩、趣味博奕及兒童冬令營等活動，迎接到訪墾丁過年的旅客。

為了延續觀光熱度，當地業者都期盼春節連假後的大鵬灣台灣燈會，能將觀光人潮溢流至屏南，恆春鎮公所表示，已經向屏縣府爭取燈會開始前，33鄉鎮市特色花燈車能夠從恆春半島往大鵬灣行駛，讓屏南各鄉鎮居民能夠欣賞，也能帶動當地觀光與燈會接軌。

屏縣交旅處長黃國維解釋，雖然主要燈區在大鵬灣，但已經規劃10條精選遊程，設計划算的大眾交通接駁套票，結合超夯的四重溪燈海、落山風藝術季等景點，搭配燈會能2日或3日遊，並力推全屏東商家的燈會友善商家認證，在燈會後延續推動，讓台灣燈會成為是屏東觀光的新起點，扭轉負面消費形象。

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