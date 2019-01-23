長23.4米！台中最長溜滑梯今啟用 大小朋友都上癮

2019-01-23 20:53

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區公所為了打造適合親子同遊的快樂園地，在九二一地震公園進行階梯石虎家族彩繪，並有跳房子、沙坑，還打造一座高7公尺，全長23.4公尺，全台中最長的磨石子溜滑梯，今天正式啟用，吸引眾多大小朋友來體驗，有小朋友溜了2、30次還不想離開，家長也都說好玩、很刺激。

太平區長陳小菲表示，為了打造太平的亮點公園，在九二一地震公園的石階進行石虎家族彩繪，成為民眾打卡熱點，並在公園裡打造一座超長溜滑梯，原本去年11月初就要啟用，但驗收時發現坡度太陡有安全疑慮，因廠商未按圖施工要求拆除重做，重做後的溜滑梯，高度為7米，坡度24度，長度達23.4公尺，一舉超越大雅中科公園22公尺長的溜滑梯，成為全台中最長的磨石子溜滑梯，並將溜滑梯命名為「幸福道」。

今天公所開心舉行啟用儀式，並邀請幼兒園的小朋友一起來體驗，陳小菲區長也和市議員張玉嬿一起體驗，陳小菲說覺得很過癮；張玉嬿則說，坐在上面要往下滑時，因高度很高心裡覺得怕怕的，但是真的很好玩，因為現在已經放寒假，加上農曆春節9天連假即將到來，建議爸爸、媽媽可以帶著小朋友來這裡體驗。

陳小菲說，因這座溜滑梯滑道很長、速度快，適合6歲以上的民眾使用，如果年紀太小的小朋友不敢玩，公園裡還有兩座小型溜滑梯，以及沙坑、跳房子等設施，非常適合全家一起來踏青。

因學校已經放寒假，今天一早開放使用後，就有眾多家長帶著小孩來體驗，一對分別念小一、幼兒園大班的姊弟，體驗後都說速度很快，不過很好玩；一位游小姐則是早上8點多就帶著念小一的兒子來體驗，她說剛開始溜的時候覺得有點可怕，但後來就能放鬆享受速度的快感，還說兒子已經來回溜了2、30次都不覺得累，根本不想回家，覺得這座溜滑梯很好玩、刺激。

太平公所公用課長丁智河也再度提醒民眾，此座溜滑梯適合6歲以上的民眾使用，每道溜滑梯每次也僅限一人使用，家長更要在一旁指導小朋友正確的使用方式，有高血壓、心臟病的民眾則勿使用，為了安全請大家務必配合。

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