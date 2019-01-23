龍崎月世界劃自然保育區？市府率環團會勘 歐欣這樣說…

2019-01-23 20:39

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市龍崎區牛埔里月世界泥岩自然地景因設置廢棄掩埋場，引發地方反彈，抗爭迄今十餘年，環保體團最近在當地記錄到野生梅花鹿、保育類哺乳動物，再度引發關注，台南市府農業局今天（23日）率領台南社大學者、環團等單位，到掩埋場預定地會勘，雖未發現相關動物蹤跡，但農業局說，後續仍會評估是否符合自然保留區資格。

台南社大環境行動小組召集人黃煥彰認為，牛埔里月世界白堊自然地形相當完整，沒有破碎，是台灣美麗的自然地景，應該要留給後代子孫，現在卻要在自然地景中開發掩埋場，周邊有水土保持教室發展觀光，未來更有養生中心，站在市府的角度，這樣發展難道合理？

黃煥彰說，牛埔月世界有完整的自然演化，更有許多自然豐富的生態，如此珍貴的泥岩自然地景，應儘速規劃為地質公園或自然保留區。

歐欣公司則說，掩埋場預定地選址在「龍崎工業區」內，是利用已開發使用的土地，現有地形不需大規模開挖，也有利於環境保育，全案可接受監督與檢驗。

歐欣公司也說，本案在環評時已確認廠區內並無保育類動物或自然地景疑慮，部分團體倡議廠區周邊廣大泥岩地有自然生態，應作為地質公園或自然保留區，與本案並不衝突，公司也樂觀其成。

農業局則說，這次會勘，雙方提出討論的意見會進一步整理，評估是否符合文資法自然保留區資格規定。

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