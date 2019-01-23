清晨仍冷探10度！明天日夜溫差大 冷氣團週五深夜又報到

2019-01-23 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕今天（23日）全台各地氣溫都明顯偏低，而明天強烈大陸冷氣團稍減弱，但清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，提醒民眾注意保暖，留意身體狀況。

《中央氣象局》預報，明天清晨中部以北低溫只有11至13度，沿海空曠及近山邊的平地仍然有10度左右低溫發生的機率，不過，強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，白天各地高溫落在約22度至26度間，日夜溫差大，請民眾適時地加減衣物。

天氣風險公司指出，24、25日明顯回溫轉晴，但週五（25日）深夜強烈大陸冷氣團又將再度南下，威力可能不亞於今天的低溫，週六也會轉為陰陣雨天氣，週日則再回穩轉乾冷。

另外，中央氣象局於今天下午5點發布海上強風特報，24日受東北風影響，台灣北部海面、巴士海峽、南海、東南部海面及台灣海峽，平均風力可達6級，最大陣風8級，提醒船隻注意。

天氣方面，明天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

紫外線方面，除了基隆市為低量級、台東縣為高量級，其他各地紫外線均落在中量等級。

空氣品質方面，據行政院環保署預測，明天北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」；高屏空品區位於下風處，污染物易累積，為「紅色警示」等級。

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