隱身竹市巷弄內老屋 化身文青環保、炸雞店

2019-01-23 23:40

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長林智堅近期展開「小智趴趴走」產業之旅，今天與「老屋活化」年輕創業者暢談老屋活化的經營與困境，林智堅說，市府正在推動民宿管理條例的制定，期許老屋有機會轉型為特色文化民宿，此外，他也要求文化局製作老屋活化行旅地圖，每年固定舉辦活動，讓外地及本地遊客，依圖深入巷弄探訪特色老屋。

新竹市文化局去年編列120萬元經費，推出「老屋活化經營」補助計畫，老屋經營計畫申請人向文化局提出申請，經評審評選後，每間老屋可獲每月1萬元租金補貼，共9家獲選，今年老屋活化補助將延續，5月受理申請。

去年獲老屋活化經營補助的9名業者，經營類型很多元，有以環保及手作為主的實物生活x攪攪雜食舖、還有戲棚下日式炸雞店、大村武串燒居酒屋、樂逍窯烤麵包店、飲室繪友、鴻梅文創志業、814大同冰店、風徐徐homebibi及Ça va 小日和等，每間老屋各具風格，有的是隱身在巷弄內的老屋，有的則位在舊城區。

獲補助的老屋都是1971年以前興建的老屋，但未被指定為歷史建築或市定古蹟，經營的面向包括環保生活市集、文化藝術、傳統技藝、公共事務參與者，市府透過租金補助（每月最多1萬元），營造年輕人、屋主與城市三贏，並提供年輕人創業機會；讓老房子被活化、不再閒置。

林智堅與9家經營老屋活化的年輕人座談，聽取年輕人創業心聲，有的建議放寬補助條件，不要限定屋齡，有的則建議公部門應提供好的步行環境，因多數老屋位在巷弄，交通不便，應有好的步行條件供遊客抵達，有的建議老屋要加強安全結構勘驗，確保造訪遊客安全。

而多數老屋活化的經營青年也希望市府能協助舉辦活動，強化行銷功能，讓更多人知道老屋的所在地。

林智堅也回應年輕人需求，要求文化局每年至少辦1次活動，提供遊客實際造訪老屋的集點活動，並製作老屋活化行旅地圖或指南導覽冊，讓更多人來認識老屋活化，市府也會在公共建設改善步行環境，提供老屋易達性的條件，並強調老屋活化計畫今年會持續，5月開放申請，6月審查，7月執行，鼓勵有意投入老屋活化者申請。

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