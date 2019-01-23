加強海上救援 林堉璘宏泰公益信託捐10組「自動心肺復甦機」

2019-01-23 22:42

〔記者王宣晴／新北報導〕林堉璘宏泰公益信託捐贈10組「自動心肺復甦機」給海洋委員會海巡署艦隊分署，昨天上午在台北港海巡基地舉辦捐贈儀式，由副分署長吳金河出席，接受林堉璘宏泰公益信託副執行長王濬智捐贈，同時也在儀式中進行緊急救護演練，確保「自動心肺復甦機」能發揮最大功效。

艦隊分署表示，在海上執行救難工作時，無法穩定、有效的替患者急救，尤其在海況不佳時，救難人員必須先找東西抓穩，使用一隻手進行急救，相當克難，也無法穩定的施作CPR，急救品質不佳，導致患者狀況危急。

林堉璘宏泰公益信託發現，捐贈自動心肺復甦機，全台病患救活率截至目前平均是38.14%，到院前恢復呼吸心跳有766人次，另外，消防人員教育訓練人次則有1萬4千多人，同時得知海上救難的困難度，特此捐出800萬元，購買10台自動心肺復甦機贈與艦隊分署。

昨日上午10時許，艦隊分署特地舉辦捐贈儀式，由林堉璘宏泰公益信託副執行長王濬智代表，將10台自動心肺復甦機捐贈給副分署長吳金河，儀式中也進行緊急救護演練，讓海巡隊員熟悉操作。

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