糗！「放鬆」台語講成「棒賽」 八點檔女星口誤笑翻網友

2019-01-23 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕台灣鄉土戲劇八點檔的演員，通常在劇中都是以講台語為主，國語為輔，然而女星王宇婕日前卻在戲中鬧了笑話，將放鬆的台語「棒桑」講成「棒賽（大便）」，讓許多網友們看到節目後都笑噴，「棒賽其實也可以啦！」

鄉土戲劇八點檔《炮仔聲》21日播出第19集，戲中王宇婕在和男星陳志強對戲時，用台語輕柔地說，「你就是壓力太大，伯母才會這麼煩惱，你應該要放假放鬆一下」，不料卻被耳尖的網友抓包，王宇婕不小心把「放鬆」兩字的台語講成「棒賽」，讓整句話頓時聽起來超爆笑，引發網友們熱議。

許多網友紛紛留言，「糗大了」、「放鬆=棒賽」、「其實也沒錯，大便也是放鬆啊」、「棒賽積累」、「當下沒注意聽，現在聽真的是笑死」、「便秘很痛苦，棒賽也是對身體有益」、「陳志強竟還可以一臉正經八百沒笑出來，太專業了XD」、「怎麼整個劇組都沒人發現啦！」不過也有網友認為，「王宇婕是印尼華人本來就不太會講台語，能演鄉土劇講這樣已經很不錯了」。

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