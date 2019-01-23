國際獅子會300-G1區的愛心有溫度 還飄書畫香

2019-01-23 20:31

〔記者黃美珠／竹縣報導〕讓愛心不僅有溫度，也有書畫香氣！國際獅子會300-G1區GST&文化及社區活動委員會聯合中華書法家協會、新竹市書畫學會，今天起到30日，在新竹縣竹北新瓦屋客家文戶保存區舉辦「翰墨開奇境 愛心暖人間」百件書畫創意作品義賣會，要替竹竹苗的社福機構勸募善款，還捐贈近80萬的特搜、救難器材和裝備給新竹縣義勇特搜隊以及新竹縣水上救生協會，讓這些熱心公益者也能有利器自助助人。

國際獅子會300-G1區總監吳錦川說，這場書畫展暨義賣活動，展出地點在新瓦屋的一諾藝術館，今天的拍賣會則在新瓦屋集會堂內舉行。

義賣作品展出期間，除了28日一諾藝術館休館，其他每天的下午1點到5點都有書法名家現場揮毫送春聯，歡迎鄉親前來欣賞和索取。

吳錦川說，為了讓愛心不只是有溫度，也能飄散其他香氣，他從去年7月接任總監後，就為會友開辦2個書法班，鼓勵大家從事書畫創作，才會有這場首見於國際獅子會、帶有書畫香氣的行善方式。

他在中華書法家協會、新竹市書畫學會支持下，義賣百件作品，國際獅子會300-G1區所轄的竹竹苗境內社福機構勸募善款，希望可以突破100萬元，屆時將在2月公開捐贈。

而他自己的書法作品也在今天的開幕式上，參與首輪義賣拋磚引玉，最後以5萬元拍出，拍定者就是國際獅子會MB300總監議會議長曹王芙蓉。一場開幕式下來，共義賣了7幅，勸募得善款約20萬元，到下班為止，展出的作品已經有過半被人預約買走。

吳錦川說，他希望大家參與「義買」越多，他們能嘉惠的社福機構也就跟著繼續增加，造福更多的弱勢族群。

此外，國際獅子會300-G1區第1副總監黃龍生也說，他們另外花1萬元美金替新竹縣水上救生協會添購橡皮艇等水上救生器材。也送32頂、每頂價值新台幣1萬5000元的防撞頭盔給新竹縣義勇特搜隊隊員，以保護他們義勇救難時自身的安全。

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