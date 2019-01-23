龍應台也批禁山！江秀真：贊成全面開放 先落實登山教育

2019-01-23 19:42

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「比基尼登山客G哥」墜谷身亡，遺體今天吊掛下山，終於回家了！包括名作家龍應台都認為政府不能再「禁山」，完攀世界七頂峰的台灣登山女傑江秀真也說，她個人贊成全面開放，但前提是政府儘速落實登山教育，讓全民對登高山有準備，另也請山林主管機關能正視巡山員人力補充問題，在山難發生時可發揮救援效用，責任才不會全落在消防弟兄身上。

江秀真指出，很能理解登山者愛山的心情，自己的心願就是台灣人都因為認識這塊土地而愛山護山，歐美國家沒有嚴格限制是因這些國家的登山教育做得很落實，民眾懂得風險管理和事前的準備，因此希望政府全面開放登山路的同時，也能加快腳步進行全民登山教育，全民有概念，政府就不用太過涉入管制。

江秀真也說，昔日有嚮導制度時，登山路線除了因天災中斷不能走，其他似乎沒有限制，但取消嚮導制後，任何人只要申請幾乎不用嚮導就能掛領隊登山，這會讓經驗不足的民眾輕忽危險性，因此，根本之道還是在開放路線之際，同步進行全民登山教育。

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