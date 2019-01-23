科技部組團赴東京招商 邀日半導體廠商攜手進軍國際

2019-01-23 22:08

〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕為吸引日本高科技產業到台灣投資，科技部政務次長許有進率領北中南三大科學園區組團抵日招商，23日在東京的一家飯店舉辦說明會，吸引數百人參加。駐日代表謝長廷致詞表示，美中貿易摩擦方興未艾之際，台灣和日本的關係合作應大於競爭，希望透過這次的招商，提升並深化台日產業分工合作，以增加競爭力。

這是科技部繼去年9月赴美國舊金山矽谷及波士頓招商之後第二次主動出擊，21日抵達東京後密集參觀日本JSR、旭化成、三菱化學、長瀨產業、住友Bakelite等多家公司，這些都是國際級半導體材料廠商，也是半導體產業鏈的重要供應商。

23日在東京舉辦的「台灣科學園區招商及行銷說明會」，邀請日本半導體、航太、生技醫療、AI、綠能科技及智慧製造相關廠商參加，由於廠商參加踴躍，飯店會場被擠爆還臨時加椅子。

科技部及台灣科學園區代表介紹科技政策及科學園區產業聚落發展，並且邀請瑞穗銀行專人主講台灣經濟概況、稅制及投資環境，從台日產業分工介紹台灣產業競爭優勢，並為現場來賓說明台灣稅制概要。會中也邀請日商三化科技代表，分享進駐台灣科學園區的投資經驗。駐日代表謝長廷和日本台灣交流協會專務理事舟町仁志到場致詞。

科技部次長許有進致詞時表示，台灣科學園區發展30餘年來，不僅是台灣科技發展的重要指標，也成功促進台灣產業轉型，奠定台灣在全球產業供應鏈的重要地位，例如半導體產業的台積電、聯電及聯發科，面板產業的群創、友達等等，皆代表著台灣高科技實力。台灣科學園區產值已連續多年突破了2兆元，2017年營收達2兆4615億元，較2016年成長3.58％，2018年1至10月營收已達2兆1094億元，也較2017年同期成長5.57％，相信2018全年營收可再創歷史新高。

謝長廷致詞時表示，很感謝許次長帶領三大科學園區在這麼冷的天氣中到日本為台灣的發展打拚，日本是台灣重要的伙伴，今年的貿易總額約有650億美元（約合台幣2兆元）。台灣科學園區的半導體、光電、還有精密機器這一塊，日企扮演了關鍵的供應鏈角色，也是把台灣推向國際競爭力的推手，所以這次來日本招商的意義非常重大。尤其現在國際競爭激烈，美中貿易摩擦方興未艾。謝長廷認為，在這種時候認為台日關係是合作大於競爭，雙方要以合作達到雙贏。

瑞穗銀行台北支店的代表村井亞也子在會中介紹台灣的稅制和投資環境概況，她說民調顯示台灣有8成的民眾喜歡日本，但她的台灣朋友說周遭似乎沒遇過不喜歡日本的台灣人，村井表示，所以民調應該是百分之百的台灣人都喜歡日本，全世界恐怕找不到第二個這麼親日的國家，是非常適合日企投資的環境。

她也指出，台灣科學園區半導體產業具有完整的上、中、下游產業鏈以及專業分工，是全球最具競爭力的產業聚落。園區管理局提供單一服務窗口，從辦理公司登記到海關出口手續，皆可在園區內辦理完成，相當方便。台灣科學園區因已劃定為保稅區，園區事業自國外輸入原料、物料、燃料、半製品、樣品及供貿易用之成品免徵進口稅捐、貨物稅及營業稅。

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