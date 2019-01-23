郭俊銘翻轉台水轉虧為盈 員工說他是工作狂人

2019-01-23 18:40

〔記者蔡淑媛／台中報導〕自稱是水電工阿信的台水董事長郭俊銘，被員工稱為工作狂人，以理工背景優勢加上拚命三郎個性，上任一年半就終結長達10年虧損，打消超過19億元累積虧損，率台水創連2年盈餘新高，並積極開拓水源，也配合推動總統蔡英文新南向政策的得力推手。

台灣20多年不曾調整過水價，水價是全世界第三低，為了反映營運成本，郭俊銘近年一直在討論要調整水價，讓水價合理化是他念茲在茲的目標，本週三提送董事會討論以公識不足未列入議程，隨著他請辭，水價問題將增變數。

郭俊銘成大材料工程系畢業，理工程出身，2016年上任台水董事長，他不諱言自己是向總統毛遂自薦「當時有7、8人競爭」但他使命必達，善用大數據以調度水源，以量制價提高談判水價籌碼，並開發智慧水網，強化科學抓漏，達到颱風不停水、與台北自來水處談水價，大幅降低成本，並讓台水轉虧為盈。

郭徹底執行走動式管理，磨到褪色的皮鞋成為他招牌，全台455座淨水廠劃分為12區管理處，他每季必定親自走訪一輪，每到颱風汛期、枯水期、新政策執行或是有爭議問題，郭俊銘一定親上火線說明，身段柔軟、不畏戰，曾成功說服立法院經濟委員會以凍結取代刪除預算，員工也私下稱郭是超人、跟歷任董事長很不同，1個月只休2、3天，常半夜在群組裡交辦事項，有時連基層說明會也出席。

台水供水處長武經文表示，郭董事長是個工作狂，對於工作非常非常認真，推動業務很用心，嚴格要求下屬，也讓下屬感受到壓力，工作都明顯進步，在供水、工程或服務上都展現新氣象，對於董事長請辭，感到惋惜。

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