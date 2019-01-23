春節好通行！國3田寮3號橋、中寮隧道 恢復雙向3車道

2019-01-23 19:31

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部高速公路局說，因應即將到來的春節9天連假疏運需求，國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道今天（23日）起北上開放為3車道通行，南下於1月27日開放為3車道通行，2月12日過完年後，再恢復為雙向各2。

北上今開放 南下27日

國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道位處旗山活動斷層與龍船斷層間，又受到泥岩、砂頁岩等複雜地質構造及活動斷層影響，民國89年完工後，隧道內路面擠壓隆起超過130公分，高速公路局現正辦理長期改善工程，南、北雙向各保留2車道通流。

高公局說，改善工程預定今年9月完工，至1月20日的進度已完成76.19％，較原定目標略為超前。施工期間，因應田寮3號高架橋路段需拆除改設路堤，原有南、北雙向各3車道通行縮減為雙向各2車道通行，待橋梁改建成路堤後，再恢復雙向各3車道。

因應春節連假期間返鄉、出遊的大批車流，連假前後期間開放南、北雙向各3車道通行，增加道路容量紓緩車流。其中，北上線已於今天開放3車道通行，南下線具預計27日開放。高公局也提醒，這個路段屬工區，春節連假後將繼續施工，各車道寬度維持施工階段的3.25公尺，道路限速為時速50公里，提醒民眾行經時依標誌、標線指示行駛。

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