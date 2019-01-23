童心鞋力！4年募3200雙新鞋 彰化家扶童歡喜換掉「開口笑」

2019-01-23 20:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化家扶中心扶助學童約有3200名，這些孩子腳上的鞋子經常是哥哥傳弟弟、姊姊傳妹妹，一穿好幾年也破損不已，彰化家扶員林扶幼委員會前主委羅金珠得知，開始募款募鞋舉辦「童心鞋力」愛心活動，4年來已分批送出3200雙鞋，讓每名學童都有新鞋穿。羅金珠說，4年一次有點久，希望更多人響應，讓每名學童每年都有新鞋穿。

彰化家扶今天（23日）在員林全家福鞋店舉辦「童心鞋力」募鞋活動，邀請40名學童到場挑選新球鞋，其中，熱愛籃球的小靜、擅長跑步的小宇，終於盼到新鞋穿，開心不已，不斷測試鞋子彈性，5歲的吳泓儀則選有機器人圖案的新鞋子，興奮到不斷走台步，現場歡笑聲洋溢。

「有了新鞋，我就可以繼續打籃球了！」小靜說，她跟2個哥哥都是籃球校隊，為了訓練球技，鞋底早已磨平，但家裡無法一次買這麼多雙新鞋，前2年都是哥哥挑，今年輪到我，一定要挑一雙好看的新球鞋。

羅金珠說，4年前擔任主委時，經常參加學校活動，發現有學童只能穿破損、開口笑的鞋子上課，心疼不已，當時就自問，能幫助孩子什麼？於是開始募款舉辦「童心鞋力」活動，每年提供800雙新鞋給家扶童，至今邁入第4年，終於完成一輪，但孩子腳會長大，未來希望能2年甚至每年都能提供新鞋。

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